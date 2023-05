David Neres decidiu comentar uma publicação no Instagram oficial do FC Porto, questionando o ar sério de Otávio quando marcou o segundo golo dos dragões frente ao V. Guimarães (3-0).

«Cadê o sorrisinho», questionou o extremo do Benfica, já de madrugada, no final dos festejos no Marquês de Pombal.

O internacional português do FC Porto respondeu neste domingo de manhã: «David Neres, ganha mais duas vezes e empata comigo, estamos empatados em títulos na Luz.»