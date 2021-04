O Ajax criou mais. Rematou mais. Teve mais posse de bola e cantos. O guarda-redes Pau López teve mais trabalho do que o estreante europeu Kjell Scherpen… mas foi a Roma a sorrir no final (1-2).

Os golos, em suma, é que contam. A equipa treinada pelo português Paulo Fonseca marcou mais e saiu por cima em Amesterdão, com um triunfo tangencial na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa, abrindo boas perspetivas para o representante italiano que resta nas competições europeias.

Poder-se-ia falar de frieza transalpina? Talvez. Mas não absoluta e necessariamente no jogo desta noite.

O que fez a diferença foram os erros, sobretudo o penálti desperdiçado por Dusan Tadic e o «frango» do guardião internacional sub-21 do Ajax, no lance que serviu de rampa de lançamento para a reviravolta dos romanos. Tudo isto em quatro minutos, que se revelaram fatais para os homens de Erik Ten Hag.

Antes disso, que aconteceu na segunda parte, a história do jogo começou mal para a Roma. Spinazzola saiu lesionado aos 29 minutos – ficou agarrado à coxa esquerda após um sprint – e agravou o quadro clínico do plantel, sobretudo nas laterais.

Dez minutos depois, já com Calafiori em campo, surgiu o 1-0 para os holandeses, aos 39 minutos. Após uma boa saída do Ajax, Diawara recuperou a bola para a Roma, mas fez um passe atrasado fraco, que deixou Mancini a meio caminho. Klaassen resgatou o esférico, tabelou com Tadic e rematou a contar na área.

O golo de Klaassen:

Após o descanso, os momentos das decisões num ápice: o Ajax dispôs de uma grande penalidade para fazer o 2-0 aos 53 minutos, mas Dusan Tadic atirou fraco para o meio, Pau López não se atirou para qualquer dos lados e defendeu o castigo máximo, no lance que impulsionou a Roma para a igualdade.

Aos 57 minutos, Pellegrini bateu um livre direto pelo lado esquerdo da barreira e contou com a preciosa ajuda de Scherpen, que ao terceiro jogo pela equipa principal – o primeiro em competições europeias – deixou escapar a bola para trás após defender e deu um «frango» para o 1-1.

O golo de Pellegrini:

A Roma ainda perderia para a segunda mão mais um lateral (Bruno Peres viu o amarelo, tal como Rensch, que desfalca o Ajax), mas saiu com a vitória dos Países Baixos.

Depois do «frango», foi à «bomba»: após um canto do lado esquerdo, o Ajax cobriu mal na área, Klaassen até cortou, mas ninguém travou a posição de Roger Ibañez, que solto à entrada da área, dominou e desferiu um pontapé fortíssimo para o fundo da baliza (87m) e para a vantagem italiana a meio da eliminatória.