O plano de desconfinamento desenhado pelo Governo não contempla o regresso da II Liga. O campeonato do segundo escalão está suspenso desde o dia 12 de março e não será retomado em tempo útil.



O Maisfutebol contatou vários emblemas desta divisão e confirmou aquilo que já se podia adivinhar nas entrelinhas do discurso de António Costa. Esta interrupçãor que tem tudo para ser definitiva vai confirmar as subidas do Nacional da Madeira e do Sp. Farense ao escalão maior e garante a manutenção dos restantes 16 clubes na competição.



«Havendo I Liga e descidas, aguardaremos tranquilamente a homologação da II Liga e consequente subida, confirmando a indicação dada na semana passada pela UEFA de premiar as equipas por mérito desportivo», adiantou fonte oficial dos leões de Faro à Lusa.



O nosso jornal sabe que não existirão descidas ao Campeonato de Portugal, nem subidas de clubes do terceiro escalão ao espaço das ligas profissionais. É isso que está, nesta altura, em cima da mesa e que será debatido na reunião a realizar sexta-feira pela Liga de Clubes. Uma reunião por videoconferência.



É importante lembrar que não houve, por ora, qualquer comunicação oficial aos 18 clubes da II Liga. Nem por parte da Liga, nem por parte do Governo, nem por parte da FPF.



Havia o desejo por parte de alguns participantes em ampliar a lista para 20 emblemas, permitindo a subida de dois contendores do Campeonato de Portugal, mas a nível regulamentar isso não está sequer previsto nos quadros atuais.



Confirmando-se o leque de informações recolhido pelo Maisfutebol, os regressos de Nacional e Farense à I Liga é uma mera questão admnistrativa, a ser ratificada em assembleia geral.



Com 24 jornadas realizadas, a II Liga era comandada pelo Nacional da Madeira, com 50 pontos, mais dois do que o Farense. Feirense (42), Estoril e Mafra (39) fechavam o top-5.