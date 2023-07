O Arsenal contratou Declan Rice ao West Ham.

A confirmação da assinatura pelos gunners foi feita através de um direto no Youtube do clube inglês, com o treinador Mikel Arteta a dar as boas vindas ao médio perante toda a equipa e onde se via o português Fábio Vieira.

Já antes o West Ham tinha anunciado a saída do médio por uma verba recorde na Grã-Bretanha, ou seja, a transferência será a maior de sempre entre dois clubes ingleses. Apesar de não terem sido revelados valores, a imprensa do Reino Unido fala em 122 milhões de euros.

O Arsenal garante assim o reforço mais desejado, depois de uma maratona negocial com o vizinho e rival West Ham e que faz do médio o inglês mais caro da história.

Também as redes sociais dos gunners anunciaram o reforço.