O West Ham anunciou a saída de Declan Rice. Após muito resistir ao assédio pelo médio inglês, o clube londrino vendeu o jogador por «uma verba recorde na Grã-Bretanha». Ou seja, o valor deve ser o mais alto num negócio entre dois clubes ingleses.

O destino de Rice será o Arsenal, que ainda não confirmou a chegada do internacional inglês.

O clubes escreveu:

«O West Ham United pode confirmar que foi alcançado um acordo para Declan Rice deixar o clube numa transferência recorde na Grã-Bretanha.

O meio-campista inglês de 24 anos deixa os Hammers depois de ter feito um total de 245 partidas pela equipa principal pelo clube - a última das quais terminou com glória no mês passado, quando ergueu o troféu da UEFA Europa Conference League em Praga, encerrando a nossa espera de 43 anos por um grande troféu.

Tendo evoluído na Academy of Football em Chadwell Heath, onde começou o seu percurso nos Claret and Blue aos 14 anos, em 2013, antes de fazer a estreia na equipa principal contra o Burnley, em maio de 2017, o médio nascido em Kingston estabeleceu-se como um dos maiores jovens talentos do futebol mundial.

Vencedor do prêmio Hammer of the Year três vezes, em 2020, 2022 e 2023, e ficando em segundo em 2018 e 2019, Declan estreou-se por Inglaterra em março de 2019 e desde então somou 43 internacionalizações. Foi nomeado capitão do West Ham United no verão de 2022, após a aposentadoria de Mark Noble, e desfrutou de uma temporada final triunfante, com a equipa de David Moyes garantindo o segundo maior troféu europeu na história do clube.»