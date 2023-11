Vítor Roque pode chegar ao Barcelona já em janeiro. A hipótese foi levantada por Deco, diretor-desportivo dos catalães, em entrevista à agência Efe.

O antigo internacional português revelou que os blaugrana estão neste momento a avaliar o mercado de inverno e que vão tentar antecipar o ingresso do avançado de 18 anos à Catalunha. No verão, o Barcelona pagou 40 milhões de euros pelo jogador do Athletico Paranaense, que deveria apenas aterrar em Espanha em junho de 2024.

Contudo, a lesão de Gavi mudou os planos do Barça, que pode mesmo contratar mais um jogador em janeiro. Segundo Deco, tudo depende da «margem económica» que os catalães tiverem disponível. Ainda assim, o antigo médio admitiu que em janeiro é mais difícil contratar jogadores, uma vez que os atletas «importantes já estão a jogar nas suas equipas».

Na mesma entrevista, o diretor-desportivo do Barcelona lamentou a lesão de Gavi ao serviço da seleção, mas não garantiu que consiga encontrar um substituto na próxima janela de transferências.

Deco desejou ainda que Xavi permaneça muito tempo no comando técnico do Barcelona e revelou que sempre defendeu o regresso do antigo médio à Catalunha. O ex internacional português acredita que Xavi está agora a construir um Barcelona de presente e de futuro, que muito em breve pode já contar com Vítor Roque.