Deco apontou Fernando Santos como o treinador mais importante que teve na carreira. No programa Resenha da ESPN Brasil, o antigo internacional português lembrou a chegada a Portugal, de como percebeu no avião que ia para o Alverca e não para o Benfica e de como o ex-selecionador português o mudou.

«Treinador da minha vida? É o Fernando Santos, primeiro treinador no FC Porto. Vinha do Brasil, do Alverca, e tinha uma mentalidade de me divertir mais com o drible, com o jogo. O meu ídolo era o Djalminha, então eu pensava no jogo como diversão», disse Deco.

«E funcionava, tanto assim era que me destaquei no Alverca, fui dos melhores jogadores da II Divisão e subimos. Mas o Fernando Santos era bruto, logo de manhã já vinha mal-humorado. Expulsou-me de treinos várias vezes e agora é dos meus melhores amigos no futebol. Ensinou-me muito do jogo. Chegar ao FC Porto com 19 ou 20 anos, aprendi muito com ele, ele é que fez a base para o resto», assumiu depois.

«Se tivéssemos apanhado um Ronaldo mais maduro»

A conversa de Deco teve ainda passagens sobre a seleção portuguesa e a derrota no Euro2004, torneio em que foi considerado o melhor jogador.

«Não há prémios individuais que superem um título. Nada supera a dor de não ganhar o prémio coletivo. A Grécia fez história, mas tivemos hipóteses de ganhar o jogo. Houve uma euforia por ser a Grécia, havia aquela ideia de “não se perde duas vezes com a Grécia”», lembrou.

«Aquela equipa tinha jogadores de qualidade, tinha um Cristiano Ronaldo muito jovem, se o tivéssemos mais maduro, tínhamos vencido títulos. O Figo foi dos melhores que joguei, top10 no mínimo. O Figo não tinha medo do jogo, estava tudo a arder e ele pegava no jogo», rematou.