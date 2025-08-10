Nada melhor do que um momento insólito para arrancar a competição. Foi isso que o Campeonato de Portugal viveu na sua primeira jornada.

Numa partida realizada para a Série C do quarto escalão nacional, o Marinhense venceu, este domingo, o Peniche por 1-0. Até agora tudo normal.

Dedé, avançado cabo-verdiano de 23 anos, fez o golo através de uma grande penalidade aos 64 minutos. Por enquanto, tudo dentro dos conformes. O «insólito» vem depois.

Penálti para o Peniche aos 90+16. Hipótese de empatar a partida literalmente nos segundos finais. Porém, o guarda-redes do Marinhense foi expulso. Já não há substituições possíveis. E agora, quem defende?

Eis que surge o herói improvável: Dedé. Já tinha feito o golo de penálti e agora decidiu… fazer exatamente o inverso. O avançado colocou as luvas e defendeu! Adivinhou o lado e impediu, assim, que o empate fosse restabelecido.

Um momento caricato e uma história heróica. Dedé deu os três pontos à sua equipa, dos dois lados do campo, e com categoria.

Ora veja o vídeo: