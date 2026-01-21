Dedic
Há 1h e 2min
Dedic: «Não vamos pensar neste momento na qualificação»
Defesa comentou a derrota frente à Juventus a contar para a sétima jornada da fase de liga da Champions
Amar Dedic falou à Sport tv após a derrota frente à Juventus (2-0).
«Estamos todos desapontados porque perdemos o jogo, mas acho que merecíamos mais. Estivemos muito bem na primeira parte, só precisamos de ser mais eficientes e de marcar golos. Tal como disse, sinto que jogámos melhor do que o resultado mostra.
A Juventus marcou dois golos num curto período de tempo, mas nós também o podíamos ter feito. Tivemos a grande penalidade, mas tínhamos de marcar antes disso. Jogámos bem. Temos de continuar em frente.
Honestamente, não acho necessário pensar, neste momento, na qualificação. Vamos preparar o jogo frente ao Estrela da Amadora. Contra o Real Madrid temos de ir com tudo e temos de vencer.
