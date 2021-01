Gustavo Viera desmaiou no final da derrota do Santa Clara, nos Açores, com o Famalicão por 2-1. O uruguaio de 20 anos não foi sequer convocado e foi numa altura em que os colegas que tinham jogado faziam corrida que desmaiou.

Pontamente assistido, o jogador recuperou os sentidos, mas foi mesmo assim levado para o Hospital de Ponta Delgada, por precaução, para fazer exames complementares. Gustavo Viera estava estável quando foi transportado para o hospital.

De acordo com o Santa Clara, Gustavo Viera teve uma pequena indisposição, algumas tonturas e acabou por desmaiar. Está consciente e vai ser observado na unidade hospitalar para despistar eventuais problemas.