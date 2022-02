O alemão Deniz Aytekin vai apitar o Lazio-FC Porto, enquanto o espanhol José Maria Sanchéz vai estar na receção do Sporting de Braga ao Sheriff Tiraspol, nos jogos da Liga Europa desta quinta-feira, anunciou a UEFA.

Aytekin, de 43 anos, apitou recentemente o Benfica, no triunfo caseiro diante do Dínamo de Kiev (2-0), a contar para a Liga dos Campeões.

O histórico com os dragões remonta a 2013/14, numa derrota (2-0) no terreno do Atlético de Madrid, na Champions. Em 2019/20, o alemão também esteve na receção dos azuis e brancos ao Feyenoord (3-2), a contar para a fase de grupos da Liga Europa.

No Estádio Olímpico de Roma, a partir das 17h45, Aytekin vai contar com os também alemães Christian Dietz e Dominik Schaal como auxiliares, enquanto Martin Petersen será o quarto árbitro.

Também em jogo da segunda mão dos play-offs de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o Sp. Braga recebe o Sheriff na tentativa de reverter a desvantagem de 2-0. José Maria Sanchéz estreia-se em jogos dos minhotos, coadjuvado pelos assistentes Raúl Cabañero e José Naranjo.