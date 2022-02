A 15 de fevereiro é assinalado o Dia Internacional da Criança com Cancro e o Benfica partilhou a história de uma pequena adepta das águias que luta contra a doença.

Deolinda tem apenas 12 anos e há três foi diagnosticada com Sarcoma de Ewing. Conseguiu recuperar e até voltar à escola, antes de a doença voltar e desta vez com ainda mais força. Mas a jovem adepta do Benfica deu, mais uma vez, uma demonstração de força e tudo parecia estar a melhorar, quando o cancro reapareceu.

A pequena Deolinda ainda não desistiu da luta e tinha dois sonhos por cumprir: visitar o estádio da Luz e conhecer o ídolo Pizzi.

No final de janeiro, os encarnados realizaram-lhe os desejos e, além de vibrar nas bancadas da Luz, ainda abraçou e confraternizou com o internacional português no final.

Veja o momento: