«Depois do Adeus» é uma rubrica dedicada à vida de ex-jogadores após o final das carreiras. O que acontece quando penduram as chuteiras? Como sobrevivem os que não ficam ligados ao futebol? Críticas e sugestões para o email vhalvarenga@mediacapital.pt.

Hélder Ramos era uma das grandes promessas do Benfica na viragem do milénio. Referência ofensiva nos escalões de formação do clube e internacional português dos sub-15 aos sub-20, o Romário da Luz parecia talhado para o sucesso. Aliás, chegou a jogar pela equipa principal em pleno Parque dos Príncipes, mas acordou do sonho em 45 minutos.

Um par de meses mais tarde, no verão de 2002, Hélder Ramos avançou para a rescisão de contrato com o Benfica – a par de Jorge Ribeiro, Rui Baião e Pepa -, seguindo-se uma carreira nas divisões inferiores do futebol luso e em destinos como Grécia e Chipre.

Aos 39 anos, afastado dos relvados desde 2012, a antiga promessa do futebol português está nos Estados Unidos da América, dedicando-se a uma nova vida. Trabalha diariamente num centro de distribuição de produtos alimentares e não-alimentares em Mansfield (Massachusetts),entre as 8h00 e as 16h30, vende produtos da Herbalife e ensina futebol a crianças norte-americanas.

«Terminei a carreira em 2012, ainda com 31 anos, por algum desencanto em relação ao futebol. Nessa altura estava num clube da Suíça, o La Tour-Le Pâquier, mas já sem aquela paixão. Tive de seguir em frente sem estar preparado, porque vive-se sempre muito o dia de hoje e nunca se está verdadeiramente preparado para o amanhã», começa por dizer, ao Maisfutebol.

Hélder Ramos sente que teve de aprender novamente a andar. Desta vez, sem ajuda: «Jogava futebol desde os 9 anos, não sabia fazer mais nada, e isso, claro, é como ensinar um bebé a andar. Vais tropeçar muitas vezes até te ergueres, naturalmente. Não foi fácil adaptar-me porque um jogador está habituado a ganhar três vezes o salário mínimo para trabalhar duas horas por dia.»

«Desde então, ainda estive em Portugal, a trabalhar como segurança num supermercado, a andar atrás das pessoas para evitar que roubassem coisas, mas aquilo não era a minha praia. Pelo meio, recebi recebi um convite para vir para os Estados Unidos treinar miúdos, mas a parte burocrática revelou-se muito complicada. Tenho de tirar os cursos e esperar que a questão da documentação se resolva para treinar equipas, que é o meu objetivo», salienta o antigo jogador.

Enquanto tal não acontece, Hélder Ramos limita-se a dar «treinos ‘have fun’», sem competição, e vai experimentando todo o tipo de empregos disponibilizados por uma agência de trabalho temporário. Nesta altura, está num gigantesco centro de distribuição em Mansfield, recebendo, preparando e despachando encomendas para os clientes: «Para além disso, sou supervisor da Herbalife, é um ramo interessante, porque está relacionado com o bem-estar físico, com treinos, com o nosso corpo, gosto bastante e até o Cristiano Ronaldo usa os produtos.»

«Rescindir com o Benfica foi a pior asneira que fiz na minha vida»

Para trás ficaram mais de vinte anos de carreira como jogador, um percurso vincadamente marcado pela ligação ao Benfica. «Eu era conhecido como o Romário da Luz, foram o Chalana e o José Morais que me começaram a chamar assim, porque ele era o meu grande ídolo e eu também conseguia marcar muitos golos em espaços curtos, como o Romário», recorda.

«Hoje em dia, os miúdos são muito mais vistos e têm todas as condições. Na nossa altura, não tínhamos essa visibilidade, só éramos conhecidos quando chegávamos à equipa A, e para além disso andávamos com a casa às costas. O Jota, por exemplo, já é conhecido há quanto tempo? Já toda a gente o viu jogar. Eu fiz toda a formação no Benfica, joguei em todas as seleções jovens e muitos se calhar nunca me viram», salienta.

O dia da estreia pela equipa principal do Benfica, num jogo particular frente ao Celta de Vigo, em pleno Parque dos Príncipes (Paris), ficou na memória: «Quando fui chamado estava aleijado, mas forcei a barra porque era um sonho que tinha. Tinham sido muito anos a trabalhar para aquilo e arrisquei. Correu mal e acabei por sair ao intervalo, porque de facto estava aleijado. Se fosse hoje, teria feito as coisas de forma diferente.»





Hélder Ramos jogou pelo Benfica no início de abril e rescindiu contrato no início de julho, a par de outros atletas representados pelo empresário Paulo Barbosa. «Ele convenceu-nos a rescindir com o Benfica e foi a pior asneira que fiz na minha vida. Os anos no Benfica foram incríveis mas é preciso lembrar que o Benfica não era o que é hoje, era uma confusão, o Luís Filipe Vieira ainda estava a começar o trabalho que deu frutos anos mais tarde», frisa.

«O Pepa, o Rui Baião e o Jorge Ribeiro foram para o Varzim, eu ainda estive lá mas o caso estava a demorar a resolver-se, estava farto de esperar no hotel, chateei-me e pirei-me. Fui para o Sp. Braga, mas foi um choque para mim, não gostei de estar lá, estava habituado ao Benfica, a uma cultura de vitórias, a uma certa exigência que não encontrei ali», diz o antigo avançado, acrescentando: «Fui depois para o Felgueiras, da II Liga, com o Diamantino Miranda. Joguei mas não me pagavam. Seguiu-se o Oriental com o Chalana, que me conhecia. Entretanto surgiu um clube grego, mas deixaram de me pagar, passei-me e abandonei o clube. Arranjei um problema enorme, não me queriam libertar e por causa disso fiquei um ano sem jogar.»

Afastado dos relvados na temporada 2006/07, ainda com 25 anos, Hélder Ramos já tinha perdido o brilho que o acompanhara nos escalões de formação. Reparte culpas pelos falhanços na fase de afirmação e, na reta final da conversa com o Maisfutebol, resume em poucas palavras mais alguns anos de uma carreira pouco condizente com o seu potencial.

«Recomecei no Satão, na II Divisão B, ainda consegui recuperar, fiz golos e apareceu uma proposta de Chipre. Depois ainda joguei em outros clubes portugueses e terminei num clube da Suíça, o La Tour-Le Pâquier, mas já tinha perdido o entusiasmo, a paixão pelo futebol», remata o ex-avançado.