«O dia hoje nasceu cinzento no nosso campo», foi assim que o Clube Oriental de Lisboa deu o mote para partilhar uma triste noticia.

Na sequência das condições climatéricas da depressão Kristin, o estádio da formação lisboeta sofreu danos significados. A cobertura do estádio, que era uma infraestrutura recentemente intervencionada, foi a mais danificada.

Esta depressão, recorde-se, já causou duas vítimas mortais.

«Estamos já a avaliar a situação, em contacto com as entidades responsáveis, com a prioridade total na segurança de atletas, famílias e todos os que diariamente vivem o clube», escreveu o clube.

O Oriental, que subiu das distritais na temporada passada, é atualmente o nono classificado da Série D do Campeonato de Portugal. Passa, assim, por um momento complicado.

«O nosso clube saberá, como sempre, erguer-se, reconstruir e seguir em frente», concluiu o Oriental em comunicado.

Veja os danos da Depressão Kristin na galeria associada.