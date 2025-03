A Depressão Martinho fez várias vítimas na noite desta quarta-feira. Uma delas foi o Estádio do Restelo, casa do Belenenses, que sofreu «alguns danos não estruturais no interior do Complexo»

«O Clube encontra-se em contacto com as autoridades por forma a assegurar a resolução do problema, estando a equipa de manutenção do Clube a fazer as intervenções possíveis de identificação, diagnóstico, limpeza e remoção dos estragos», pode ler-se na publicação oficial do clube.

Face a estes danos, o estádio ficará em manutenção nos próximos dias, ficando condicionada a entrada a pessoas e automóveis. Apesar de tudo, o Belenenses já contactou as autoridades e procura uma rápida resolução do problema.

Atualmente, o Belenenses disputa a fase de subida à II Liga. A equipa de Belém está em terceiro lugar, com os mesmos pontos que o Sporting B (nove) e menos três que o líder Lusitânia de Lourosa.