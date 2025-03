A depressão Martinho tem deixado um rasto destrutivo em todo o país. Exemplo disso são as piscinas municipais de Figueira de Castelo Rodrigo, na Guarda, que ficaram sem a coberturadevido ao vento forte que se fez sentir.

O completo vai ter, por isso, de encerrar por tempo indeterminado.

«A cobertura foi totalmente destruída e projetada para a avenida pela força do vento. Felizmente, não havia ninguém na zona naquele momento e não se registaram outros danos», referiu o presidente da Câmara Municipal, Carlos Condesso, que adiantou que o incidente ocorreu entre as 03h e as 03h30 e mobilizou bombeiros, elementos da proteção civil e funcionários municipais.

Apesar da destruição na nave principal, as áreas dos balneários, receção e gabinetes não foram afetadas, estando agora a ser realizados trabalhos de limpeza e levantamento dos estragos.

«Continuamos nas operações de limpeza, porque a cobertura tinha lã de vidro, que está espalhada pelas ruas adjacentes e é preciso recolhê-la», informou.

O autarca destacou a ainda a importância das piscinas municipais para a comunidade.

«São um equipamento muito importante para a nossa população, nomeadamente ao nível da hidroginástica para os seniores, e da fisioterapia em meio aquático, além das aulas de natação para as crianças e as escolas.»

Além deste incidente, a depressão Martinho provocou a queda de dezenas de árvores no distrito da Guarda, embora sem causar danos significativos.