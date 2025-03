A depressão Martinho já está a fazer vários estragos. Uma estrutura metálica que cobria o estádio de Santo António, em Nogueira do Cravo, no distrito de Coimbra, caiu devido à força do vento segundo a Rádio Boa Nova.

Não houve vítimas a registar do sucedido, no entanto, cinco viaturas de jogadores da Associação Desportiva Nogueirense que ali treinavam ficaram danificadas. Os bombeiros de Oliveira do Hospital encaminharam-se até ao local para se inteirarem da situação.

Segundo a Proteção Civil, verificou-se um agravamento da depressão Martinho desde a tarde desta quarta-feira e que durará até à manhã de quinta-feira, com «vento forte», com rajadas até 75 quilómetros por hora, na generalidade do território, podendo atingir os 120km/h nas terras altas.