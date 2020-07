Nuno Tavares falha o dérbi com o Sporting por lesão. O lateral-esquerdo do Benfica tem uma lesão muscular na coxa esquerda e, por isso, não está na lista para o jogo com os leões.

Assim, o Benfica apresenta-se com Tomás Tavares e André Almeida como laterais titulares e tem ainda no banco João Ferreira.