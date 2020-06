Adeptos do Sporting de Braga e do Vitória de Guimarães foram impedidos, na última madrugada, pela Guarda Nacional Republicana (GNR), de envolvimento em confrontos, na sequência do dérbi minhoto da 28.ª jornada da I Liga, que terminou com vitória caseira dos bracarenses, por 3-2.

Fonte da GNR confirmou, à Lusa, a detenção de dois homens por posse de armas proibidas. Ambos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal de Guimarães.

No local, foram ainda identificados cinco homens, com idades entre os 19 e os 22 anos, na posse de dois tacos de snooker. A GNR intercetou também uma viatura na qual seguiam uma mulher e três homens, a transportar um bastão de metal e um ferro com 30 centímetros.

Segundo a mesma fonte, os confrontos teriam sido marcados para um parque de lazer das Caldas das Taipas, em Guimarães, após o jogo. Em comunicado, a força policial refere que recebeu uma denúncia, a dar conta de que grupos de adeptos dos dois rivais minhotos «iriam envolver-se em agressões e provocar desacatos».