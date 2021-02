O dérbi da Cidade Invicta entre FC Porto e Boavista arranca às 20h30, no Dragão, e pode ser acompanhado AO MINUTO no Maisfutebol.



O jogo faz parte da jornada 19 do campeonato nacional e coloca frente a frente dois vizinhos a precisar urgentemente de vitórias. O FC Porto é segundo, com 40 pontos, mas vem de dois empates que o deixaram a oito do líder Sporting. O Boavista é apenas penúltimo e soma 14 pontos.



Veja na GALERIA DE FOTOS associada os onzes prováveis das duas equipas.