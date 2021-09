O Sporting goleou este domingo o Benfica em jogo da segunda jornada do campeonato do futebol feminino, realizado em Alcochete, por 5-1. Foi a maior goleada na história de confrontos entre Sporting e Benfica no futebol feminino, ao nono dérbi entre os dois rivais lisboetas.

A formação leonina soma assim dois triunfos em dois jogos, enquanto as encarnadas têm agora uma vitória e uma derrota, na zona sul do campeonato.

O primeiro golo do jogo foi o melhor da partida: um golaço da espanhola Brenda Perez, que disparou de fora da área ao ângulo, logo aos 10 minutos. O Benfica demorou a reagir e quando estava a conseguir fazê-lo, sofreu o segundo golo: penálti por falta sobre Diana Silva, Joana Marchão fez o 2-0.

Ainda antes do intervalo, um mau atraso de Carolina Beckert para a guarda-redes permitiu a Valéria reduzir a desvantagem do Benfica para 1-2 e relançar o jogo para a segunda parte.

O segundo tempo, no entanto, começou com o terceiro golo do Sporting, com mais um golaço de fora da área, desta vez num remate de Joana Martins. Um golo que foi um duro golpe para o Benfica.

As encarnadas ainda tiveram um golo anulado, por fora de jogo de Cloé Lacasse, mas a partir daí só deu Sporting: Diana Silva (61 e 79 minutos) bisou e fez o resultado final.

Ficha de jogo

Onze do Sporting: Doris Basic; Ana Borges (Inês Gonçalves, 82m), Carolina Beckert, Hasambegovicvic e Joana Marchão (Bruna Costa, 90); Andreia Jacinto, Fátima Pinto (Alicia Correia, 71m) e Branda Pérez; Joana Martins, Diana Silva (Ana Teles, 82m) e Marta Ferreira (Rita Fontemanha, 71m).



Onze do Benfica: Carolina Vilão; Catarina Amado (Marta Cintra, 45), Ana Seiça, Carole Costa e Lúcia Alves (Lara Pintassilgo, 66m); Pauleta, Andreia Faria e Beatriz Cameirão; Cloé Lacasse, Valéria (Nicole, 55) e Ana Vitória (Ucheibe, 66m)