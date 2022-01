Treze anos depois de uma famosa final da Taça da Liga, Benfica e Sporting voltam a defrontar-se no jogo decisivo da competição. O pontapé de saída do dérbi está agendado para as 19h45 deste sábado.



A 3 de dezembro de 2021, para o campeonato, os leões foram ao Estádio da Luz vencer por 3-1, contribuindo para o aumento da contestação em torno de Jorge Jesus.



Nélson Veríssimo é o novo timoneiro do Benfica e acredita num desfecho diferente na final da Taça da Liga, após apuramentos sofridos das duas equipas frente a Boavista e Santa Clara, respetivamente.



Há dúvidas em relação aos onzes inicias de águias e leões, sobretudo no lado encarnado, em que Meité pode ser aposta, mas há espaço igualmente para a continuidade de Paulo Bernardo ou a entrada de Pizzi no onze.

O Maisfutebol vai estar no Magalhães Pessoa, em Leiria, para lhe contar tudo AO MINUTO sobre o Benfica-Sporting.



CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS PARA O DÉRBI.