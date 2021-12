O dérbi entre Benfica e Sporting, disputado esta sexta-feira, tornou-se o jogo com maior número de espectadores na presente edição da Liga.

Apesar dos constrangimentos impostos pela obrigatoriedade de apresentar teste negativo à covid-19, o Estádio da Luz recebeu 48.790 adeptos.

Um número que supera o registo do jogo entre o Benfica e o Sporting de Braga, que foi acompanhado ao vivo por 40.577 pessoas.

O pódio fica completo com outro jogo na Luz: a derrota caseira do Benfica com o Portimonense, presenciada por 38.845 espectadores.