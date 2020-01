Vários jogadores do Benfica partilharam nas redes sociais uma fotografia de uma das paredes do balneário dos encarnados no Estádio José Alvalade.

A imagem no balneário de Alvalade

Um trabalho criativo no qual é reproduzida uma cara construída com pedaços dos rostos dos jogadores do plantel das águias, bem ao centro de um fundo vermelho.

O clube da Luz tem por hábito personalizar os balneários sempre que joga fora de portas e no dérbi não foi exceção.