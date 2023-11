Benfica e Sporting defrontam-se a partir das 14h30 deste domingo no Seixal para o dérbi feminino, a contar para a 8.ª jornada do campeonato.

As águias, campeãs nacionais, chegam a esta ronda na liderança com pleno de vitórias, enquanto as leoas estão no segundo lugar com menos 5 pontos do que as rivais.

