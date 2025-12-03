Benfica e Sporting chegam ao «dérbi eterno» separados por três pontos e com urgência de vitória.

Se os leões a buscam para, pelo menos, não perderem terreno para o líder FC Porto na luta pelo tricampeonato, as águias querem colar-se ao rival lisboeta e não comprometer ainda mais as ambições de lutarem pelo título que viram ser celebrado nos últimos dois anos do lado de lá da Segunda Circular e que neste ano ameaça ficar comprometido também pelo atraso para os azuis e brancos.

Apesar da distância pontual curta entre as equipas de José Mourinho e de Rui Borges, o Sporting parece chegar ao jogo de sexta-feira claramente num melhor momento: os leões venceram nove dos últimos dez jogos oficiais e somam quatro triunfos seguidos na Liga. Já as águias, apesar de terem vencido os últimos três jogos, passaram por momentos difíceis em todos eles e no último, diante do Nacional, perdiam por 1-0 aos 89 minutos.

Um olhar para os dados estatísticos recolhidos pela SofaScore, parceira do Maisfutebol, mostram que a sensação que se tem sobre os momentos do rivais lisboetas é também corroborada pelos números. Neste caso, pelas médias, já que José Mourinho fez menos quatro jogos do que Rui Borges na Liga (8 para 12).

Ofensivamente, os leões marcam mais golos, são mais rematadores, enquadram mais remates e criam um maior número de grandes oportunidades, além de serem mais precisos no passe, de terem mais cantos e posse de bola. Já as águias são mais eficazes na concretização de grandes oportunidades.

No plano defensivo, Rui Borges também leva a melhor sobre o técnico rival. O Sporting sofre em média 0,50 golos por jogo, tem mais clean sheets (no total e na média) e até concede menos ocasiões de golo por jogo aos adversários (menos de uma por partida), mas os oponentes acabam por ser mais eficazes do que diante do Benfica, que até passa por mais sobressaltos e permitindo mais remates por partida.

E se colocarmos lado a lado os 12 jogos de Benfica e Sporting na Liga?

Recuperando as quatro jornadas sob o comando de Bruno Lage e juntando-as à equação, o que separa os rivais cresce nalguns pontos e diminui noutros.

A média de golos sofridos aproxima ligeiramente as duas equipas, mas a média de golos marcados e as grandes ocasiões de golo criadas afasta-as, o que significa, num olhar cru para os números, que o Benfica de José Mourinho é mais produtivo no plano ofensivo do que era no arranque da temporada na Liga, mas continua, ainda assim, algo longe dos números dos bicampeões nacionais. Por outro lado, com Mourinho o Benfica tem menos bola do que antes.