Com a vitória sobre o Sporting no Estádio José Alvalade por 2-1, o Benfica somou a vitória número 35 na condição de visitante sobre o rival lisboeta em jogos a contar para o campeonato.

O conjunto encarnado tem agora tantos triunfos para a Liga nesta condição como o Sporting enquanto equipa visitada.

De referir que este foi o 92.º Sporting-Benfica a contar para o campeonato. As águias não ganhavam em Alvalade desde 17 de abril de 2022, quando, sob o comando do interino Nélson Veríssimo, venceram os leões então orientados por Ruben Amorim por 2-0. Seguiu-se um empate e duas vitórias seguidas do Sporting.