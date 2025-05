Diz-se que a sorte dá muito trabalho e, neste domingo, o Sporting precisou de trabalhar muito para contornar uma exibição desinspirada, somar os três pontos e cumprir uma das frases feitas mais utilizadas no futebol e no quotidiano.

Pelo pé direito de Eduardo Quaresma, os leões venceram o Gil Vicente e passaram, aos 90+3 minutos, de um cenário de possível perda de título na Luz para um de possível conquista do bicampeonato no dérbi agendado para o próximo, embora a possibilidade de título do Benfica também se mantenha.

Dois foram os pontos que o Sporting resgatou com o 2-1 apontado já depois de ser levantada a placa do tempo de compensação. Um chamam-lhe sorte, outros «estrela», mas uma coisa é certa: foi preciso muito trabalho para que os leões garantissem que chegarão ao jogo com o Benfica na liderança da Liga e a poder especular com dois resultados: o empate, que adia formalmente a atribuição do título para a 34.ª e derradeira jornada; e a vitória, que decide o campeonato a favor do conjunto de Rui Borges.

Mas quem teve mais estrela pelo caminho nesta Liga?

O Maisfutebol olhou para os golos importantes marcados por leões e águias para lá do minuto 90 e chegou à conclusão de que o atual campeão nacional foi mais vezes feliz fora de horas.

Antes do empate (1 pontos) transformado em vitória (3 pontos) por Eduardo Quaresma na noite deste domingo, o Sporting havia somado um ponto em Guimarães (4-4) e perdido dois no Dragão (1-1) depois de levantada a placa com o tempo de compensação. O saldo, negativo até à 32.ª jornada, passou a ser positivo: +1 ponto.

Contas feitas, a sorte não tem sido muito generosa, mas uma coisas é certa: os leões não podem queixar-se dela e, neste aspeto, apresentam um registo não só positivo, como muito melhor do que os encarnados.

É que o Benfica só foi feliz – e pouco – fora de horas diante do Moreirense na 4.ª jornada: em Moreira de Cónegos salvou um ponto aos 90+8 minutos (1-1), numa noite que, ainda assim, custou o emprego a Roger Schmidt e abriu caminho para o regresso de Bruno Lage.

Depois disso, as águias viram fugir dois pontos na Vila das Aves (1-1) e outros dois mais recentemente no empate com o Arouca na Luz, o que significa que têm um saldo negativo de três pontos.

Significa isto que, sem tempos de compensação, o Benfica seria líder da Liga com 81 pontos face a 77 do Sporting, o que faria com que o cenário do dérbi no próximo sábado tivesse contornos diferentes e deixasse as águias a precisar apenas de pontuar para comemorarem o título.

E no ano passado?

Em 2023/24, Sporting e Benfica terminaram a Liga separados por dez pontos, com vantagem para a equipa então orientada por Ruben Amorim. Mas os leões só começaram a cavar um fosso após a vitória no dérbi em Alvalade na 28.ª jornada. Esse jogo terminou 2-1 e foi resolvido com um golo de Geny Catamo aos 90+2 minutos. Aí, as águias perderam um ponto e os leões conquistaram mais dois, deixando, com isso, o campeonato quase sentenciado.

O Benfica teve mais jogos com afetação pontual a partir do minuto 90: seis face a quatro dos leões. Curiosamente, esse facto registou-se no dérbi em Alvalade mas, também, no da Luz, na primeira volta. Aí o Benfica deu a volta ao resultado com dois golos apontado já na compensação, o que se traduziu na soma de três pontos para as águias e na perda de três para os leões.

Ainda assim, no cômputo geral, o Sporting foi mais competente depois do minuto 90 e teve um saldo positivos de três pontos, enquanto o do rival foi nulo, o que daria, ainda assim, uma vantagem pontual confortável (7 pontos) aos verde e brancos na luta pelo primeiro lugar.