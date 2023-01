O primeiro foi em janeiro de 2004, o 20.º será este domingo, a partir das 18h00: 19 anos depois, o novo Estádio da Luz prepara-se para chegar às duas dezenas de dérbis disputados para o campeonato.

Não vamos contar-lhe como foram os outros 19, mas vamos recordar o primeiro Benfica-Sporting na nova Luz, então da jornada 16 da Liga de 2003/04.

Com muitas caras conhecidas de ambos os lados, os leões venceram um encontro atribulado, por 3-1. Rochemback deu vantagem à turma leonina aos oito minutos, de penálti, mas foi expulso em cima do intervalo, numa altura em que Elpídio Silva já havia ampliado a vantagem para 2-0.

Luisão reduziu para as águias no início da segunda parte, mas Miguel deixou tudo novamente em igualdade numérica aos 64 minutos, quando também foi expulso. Ricardo Rocha seguiu-lhe o exemplo, os encarnados ficaram com nove e Sá Pinto sentenciou a partida nos descontos, de penálti.

Mas afinal, quem foram todos os protagonistas dessa tarde/noite de 4 de janeiro de 2004? Veja na galeria acima associada os jogadores, treinadores e árbitro do jogo.