Cumprida a formalidade na receção ao Tirsense, o Benfica garantiu que a final da Taça de Portugal terá, 29 anos depois, um dérbi entre eternos rivais.

Se Benfica e Sporting vão discutir entre eles o título da Prova Rainha pela primeira vez desde 1996, é preciso recuar muito mais no tempo para encontrar cenário idêntico ao atual: final da Taça de Portugal e discussão do campeonato até à reta final entre águias e leões.

A última vez que tal aconteceu foi em… 1973/74, o que também diz muito sobre a mudança de paradigma no futebol português no pós 25 de Abril, com o crescimento do FC Porto e a consequente perda da hegemonia das equipas da capital.

Mas, de volta a 1973/74, primeiro os leões conquistaram o título na última jornada da Liga com uma vitória sobre o Barreirense. Tornaram-se no primeiro campeão da história da vida democrática em Portugal e negaram aos encarnados nova tentativa de igualar o inédito tetra dos verde e brancos 20 anos antes.

Três semanas depois, o Sporting voltou a superar o Benfica, numa final decidida no prolongamento com um golo de Marinho aos 107 minutos e após 1-1 no fim do tempo regulamentar.

Desde então, só houve dérbi de final da Taça noutras duas ocasiões: a de 1995/96, vencida pelo Benfica por 3-1 num jogo marcado pela morte de um adepto do Sporting, vítima de um very-light lançado por um adepto das águias. E, pelo meio, a de 1986/87, que os encarnados venceram por 2-1.

No entanto, nessas duas temporadas não houve discussão pelo campeonato entre Benfica e Sporting. Em 1986/87, numa época que até teve a célebre goleada por 7-1 em Alvalade (com quatro golos de Manuel Fernandes), as águias foram campeãs com mais dez pontos (vitória valia dois pontos) do que o Sporting, que foi apenas quarto classificado.

Em 1995/96, o FC Porto sagrou-se campeão sem réplica dos rivais, que tiveram de contentar-se com o segundo (Benfica) e terceiro lugares (Sporting).

Ao todo, a final da Taça já teve oito duelos entre os eternos rivais lisboetas. O saldo é de 6-2 favorável às águias, que venceram em 1951/52, 1954/55, 1969/70, 1971/72, 1986/87 e 1995/96, e perderam as edições de 1970/71 e 1973/74.

Antes da edição de 1973/74, a última época (até esta) em que os maiores clubes da capital discutiram os dois principais títulos nacionais até à reta final, houve outras temporadas similares.

Em 1970/71, as águias alcançaram a dobradinha, batendo os leões na reta final por escassos três pontos sobre o rival – depois de terem dobrado a primeira volta no 4.º posto a seis pontos do então líder Sporting – e em 1954/55 houve luta não a dois, mas a três até à última jornada: o Belenenses entrou em campo na liderança na receção ao conjunto leonino, então tetracampeão em título, mas cedeu o empate ao cair do pano e o título acabou por ficar nas mãos no Benfica, que bateu no novíssimo Estádio da Luz outra equipa lisboeta: o Atlético Clube de Portugal.

Em 1951/52, época da primeira final da Prova Rainha entre Sporting e Benfica, os leões, ainda com quatro dos famosos cinco violinos, confirmaram o título na última jornada, batendo os encarnados por apenas um ponto, mas o rival desforrou-se dias depois com uma vitória por 5-4.

Ao todo, em oito épocas em que se defrontaram na final da Taça, Benfica e Sporting discutiram também o título até ao fim em quatro delas: 1951/52, 1954/55, 1970/71 e 1973/74.