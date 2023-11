Os jogadores do Benfica ficaram em êxtase com a vitória dramática sobre o Sporting com dois golos marcados já em período de compensação.

Após o jogo, ao final da noite, ao início da madrugada ou já nesta segunda-feira entre a manhã e o princípio da tarde, foram muitas as reações. João Neves, o homem do jogo, motivou muitos comentários, tal como Di María, que disse que os clássicos não se jogam, ganham-se, e respondeu com sorrisos a quem anunciara um Benfica em crise por estes dias.

«Vermelho e branco» é um dos recursos mais repetidos. António Silva escreveu que o dérbi é vermelho e branco, Tengstedt, autor do golo decisivo, disse que Lisboa também é assim: vermelha e branca.

«Não havia melhor maneira de vencer este dérbi», escreveu João Mário, que assinalou a subida do campeão nacional ao primeiro lugar. A publicação mereceu um comentário de Alejandro Grimaldo, que continua bastante atento ao ex-clube: «À Benfica.»

Morato, que foi lateral-esquerdo neste domingo, destacou a capacidade de «acreditar até ao fim», tal como Florentino.

Otamendi reconheceu que o Benfica passou por dias difíceis, mas que o dérbi mostrou o que é importante nestas alturas: «Só temos de acreditar em nós e ter pensamento positivo sempre. (...) Isto é o Sport Lisboa e Benfica.»

Anatoliy Trubin, que chegou ao Benfica já perto do fecho do mercado de transferência, escreveu: «Isto é o que o Benfica significa.»

