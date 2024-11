O Benfica venceu o Sporting por 3-1, em jogo em atraso referente à segunda jornada da zona sul do campeonato nacional de juniores.

No Seixal, os leões entraram melhor e adiantaram-se no marcador aos 6 minutos por Frederico Gomes.

A resposta das águias surgiu ao minuto 17, quando Jair Monteiro igualou o dérbi. Já em cima do intervalo, Jair bisou com uma finalização na pequena área, dando o melhor seguimento a um passe rasteiro de João Capucho.

Na etapa complementar, o Sporting teve mais bola, mas não dispôs de muitas ocasiões de golo e o Benfica conseguiu «matar» o jogo aos 76 minutos, altura em que o recém-entrado Francisco Silva recebeu a bola nas costas dos defesas verde e brancos e picou sobre o guarda-redes para o 3-1 final no Benfica Campus.

Com este resultado, o Benfica consolida a liderança da zona sul: a equipa de Luís Araújo tem agora 26 pontos em 11 jogos, mais nove do que o Sporting, que segue no 4.º lugar com menos um jogo do que o rival.