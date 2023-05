O Benfica anunciou esta quarta-feira que os bilhetes que tinha disponíveis para o dérbi de domingo com o Sporting, no Estádio de Alvalade, já estão esgotados, menos de 24 horas depois de terem sido colocados à venda.

A equipa de Roger Schmidt pode contar, assim, com um forte apoio para o jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga, que tem início marcado para as 20h30 e que pode ditar a conquista do 38.º título para a equipa da Luz.