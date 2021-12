A PSP apelou a todos os adeptos que se desloquem ao Estádio da Luz esta sexta-feira que cheguem cedo, de preferência a partir das 18:45, altura em que as portas serão abertas, quando faltarem duas horas e meia para o início do Benfica-Sporting.

Com novas restrições em vigor por causa dos aumentos de casos de covid-19, pedem as autoridades que todos os adeptos cheguem já preparados com o certificado digital na modalidade de teste ou recuperação. Também servirão os testes de antigénio (feito até 48 horas antes) e os testes PCR (feito até 72 horas antes), desde que devidamente certificados.

"Preparem a documentação necessária, seja em formato digital, seja em papel. As pessoas deverão ter o certificado digital na modalidade de teste ou recuperação ou um teste", explicou o agente da PSP, quando questionado sobre a verificação dos testes à entrada, responsabilidade que remete para o promotor.

Para acautelar quaisquer desacatos, a PSP vai mobilizar medidas de "resposta imediata" e também equipas de apoio para ajudar as pessoas no acesso ao estádio.

Aos adeptos do Sporting é pedido que se juntem no Estádio de Alvalade entre as 17:15 e as 17:30, altura em que a partida para o Estádio da Luz será feita a pé, com a devida escolta policial.

A claque leonina Juve Leo já disse que não vai ao estádio de forma organizada, mas incentiva a que os adeptos vão por si. Para a PSP, esta situação resolver-se-à com recurso ao policiamento referido.