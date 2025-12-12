Os castigos relativos à jornada do dérbi entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, ditaram uma chuva de multas, num valor global próximo dos 60 mil euros (57.549 euros), com a grande fatia das punições a ser paga pela equipa da casa, incluindo uma para Mário Branco, o diretor desportivo dos encarnados, por ter estado no relvado sem estar inscrito na ficha do de jogo.

A polémica presença do dirigente no relvado no final do dérbi resultou numa multa de 765 euros, não pelas declarações que proferiu, mas pela presença numa área em que não deveria estar como se lê no relatório do árbitro.

«Foi identificado na Zona Técnica, no final do jogo, ainda com a equipa de arbitragem no relvado, um elemento não autorizado da Sociedade Desportiva visitada, SL Benfica, o agente desportivo Sr. Mário Branco, o qual não estava inscrito na ficha de jogo», escreveu o árbitro António Nobre.

Além de Mário Branco, Bruno Dias Sá, também relacionado com o Benfica, também foi multado, neste caso em 230 euros, pelos mesmos motivos, «presença não autorizada na zona técnica».

O Benfica terá de pagar um total de 44.978 euros em multas, incluindo aqui as pequenas multas, relacionadas com cartões amarelos, mas também as mais pesadas, quase todas relacionadas com o mau comportamento dos adeptos.

Pedras para o banco do Sporting, garrafas na direção de Maxi Araújo

A começar pelas muitas tochas acendidas ainda antes do início do jogo que, segundo árbitro, atrasaram o início da partida «em 4 minutos» devido à má visibilidade do relvado. Além das muitas multas relacionadas com pirotecnia, o clube da Luz foi multado em mais 10.200 euros por dois adeptos terem arremessado «duas pedras na direção do banco de suplentes da equipa visitante, sem terem acertado em ninguém, nem provocado a interrupção do jogo.»

Além de duas pedras, também foram arremessadas «duas garrafas de plástico, sem tampa, com líquido dentro, tendo atingido o jogador número 20 da equipa visitante [Maxi Araújo], sem provocar qualquer ferimento e retardando o reinício de jogo por 30 segundos». Mais uma multa de 5.100 euros.

Outra multa, esta de 6.375 euros, está relacionada com a exibição de tarjas no decorrer do jogo, particularmente duas que constam no relatório, que se referiam ao antigo líder da claque do Diabos vermelhos que faleceu na semana anterior.

Prestianni punido com um jogo

Gianluca Prestianni foi expulso com um cartão vermelho direto e, como consequência, vai cumprir um jogo de castigo. «Tornar-se culpado de uma falta grosseira. Entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade física do mesmo», lê-se no relatório de António Nobre.

Ainda em relação a mesmo jogo, o Sporting também foi punido com várias multas, a mais pesada das quais, de 9.560 euros, também está relacionada com o recurso a artefactos pirotécnicos.