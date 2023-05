A Liga Portuguesa de Futebol Profissional reuniu-se esta sexta-feira com Sporting e Benfica, antes do dérbi de domingo, para a 33.ª jornada da Liga, e PSP, para «garantir» que o grande jogo da penúltima jornada, que pode definir o título, «decorre com a tranquilidade exigida».

«Ciente da importância da partida e do contexto especial que a envolve, a Liga Portugal está a encetar todos os esforços, em conjunto com os promotores do evento, no sentido de assegurar que o jogo, referente à 33.ª jornada da Liga, decorre com a tranquilidade exigida», assinalou o organismo, em comunicado.

A LPFP apelou ainda «a todos os adeptos que adotem comportamentos responsáveis, de forma a dignificarem o evento e ajudarem as autoridades a garantir que o jogo decorre dentro dos princípios de urbanidade e fair-play».

O Benfica pode ser campeão no sábado, caso o FC Porto não vença em Famalicão, mas será sempre campeão se vencer o Sporting no domingo, num jogo que tem início marcado para as 20h30. São esperados cerca de 45 mil espetadores e as portas do recinto a abrirem duas horas antes.