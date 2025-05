Este sábado o país vai concentrar-se no Estádio da Luz onde Benfica e Sporting vão-se defrontar num dérbi que pode definir o novo campeão de Portugal, mas o título também pode ficar adiado para a derradeira jornada.

Confira a classificação da Liga

As contas são fáceis de fazer. Para o Benfica ir festejar para o Marquês precisa de vencer os leões por dois ou mais golos de diferença, uma vez que, neste caso, ficaria com mais três pontos e com vantagem no confronto direto [Sporting venceu o dérbi de Alvalade por 1-0].

Para o Sporting voltar à simbólica rotunda de Lisboa precisa apenas de vencer o rival. Neste caso, a equipa de Rui Borges chegaria à última jornada com mais três pontos e com vantagem no confronto direto.

Nos restantes cenários, o campeão fica adiado para a última ronda. Ou seja, se o Benfica vencer pela diferença de apenas um golo, igualará o confronto direto, mas terá de pontuar na visita a Braga, uma vez que uma derrota diante dos minhotos entregará o título aos leões que terão sempre vantagem na diferença entre os golos marcados e sofridos.

Em caso de empate, o Sporting fica em vantagem para a receção ao Vitória, mas terá de conseguir, pelo menos, o mesmo resultado que o Benfica conseguir em Braga.

Como é que vai ser?