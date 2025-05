As claques do Sporting estão a preparar uma concentração para o final da tarde desta sexta-feira junto ao Estádio de Alvalade para incentivarem a equipa que vai entrar em estágio para o decisivo dérbi de sábado com o Benfica no Estádio da Luz.

Será mais uma demonstração da euforia que tem rodeado os adeptos do Sporting que já têm feito concentrações, procurando contagiar a equipa com o mesmo entusiasmo antes de cada jogo, com receções cada vez mais apoteóticas ao autocarro do clube. A concentração está marcada para as 18h30, altura em que está prevista também a chegada dos jogadores. «Leões é hora do campeão», lê-se na convocatória pré-derbi que está a ser difundida nas redes sociais.

Para o dia do jogo também está a ser preparada uma grande manifestação de apoio, desde a saída da Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com um cordão humano, que promete estender-se até às imediações da Ponte Vasco da Gama.

Recordamos que Sporting e Benfica chegam a este jogo com os mesmos 78 pontos e qualquer uma das equipas pode sagrar-se campeã já este sábado. O Sporting precisa apenas de vencer para reclamar desde logo o título, enquanto a equipa de Bruno Lage terá de vencer com uma vantagem de dois ou mais golos. Qualquer outro resultado adia a decisão do título para a última ronda.