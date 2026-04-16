O Sporting anunciou esta quinta-feira que os bilhetes para o «dérbi eterno» com o Benfica, marcado para o próximo domingo, para o Estádio de Alvalade, estão «esgotados».

Podemos, assim, contar com casa cheia e um grande ambiente para o jogo que poderá deixar marca forte no topo da classificação.

Os leões de Rui Borges, ainda com um jogo em atraso, precisam de vencer para manter a pressão sobre o FC Porto e para acabar com as dúvidas em relação ao segundo lugar.

As águias de José Mourinho, por seu lado, jogam a última oportunidade para ainda chegarem ao segundo posto que vale a presença nos play-off da Liga dos Campeões da próxima época, mas, além de terem de vencer em Alvalade, terão ainda de esperar que o rival volte a tropeçar até ao final do campeonato.

O grande jogo da 30.ª jornada, que vai contar com arbitragem de João Pinheiro, tem início marcado para as 18h00 do próximo domingo.