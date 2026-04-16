Sporting anuncia «bilhetes esgotados» para o dérbi com o Benfica
Grande jogo da 30.ª jornada da Liga está marcado para as 18h00 de domingo
Grande jogo da 30.ª jornada da Liga está marcado para as 18h00 de domingo
O Sporting anunciou esta quinta-feira que os bilhetes para o «dérbi eterno» com o Benfica, marcado para o próximo domingo, para o Estádio de Alvalade, estão «esgotados».
Podemos, assim, contar com casa cheia e um grande ambiente para o jogo que poderá deixar marca forte no topo da classificação.
Os leões de Rui Borges, ainda com um jogo em atraso, precisam de vencer para manter a pressão sobre o FC Porto e para acabar com as dúvidas em relação ao segundo lugar.
As águias de José Mourinho, por seu lado, jogam a última oportunidade para ainda chegarem ao segundo posto que vale a presença nos play-off da Liga dos Campeões da próxima época, mas, além de terem de vencer em Alvalade, terão ainda de esperar que o rival volte a tropeçar até ao final do campeonato.
O grande jogo da 30.ª jornada, que vai contar com arbitragem de João Pinheiro, tem início marcado para as 18h00 do próximo domingo.
⚔️ Este é o 𝑹𝒆𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒐 𝑳𝒆𝒂̃𝒐 🦁 Os bilhetes para o dérbi da 30.ª jornada encontram-se 𝙀𝙎𝙂𝙊𝙏𝘼𝘿𝙊𝙎 💪— Sporting CP (@SportingCP) April 16, 2026
ℹ️ Podem ainda ficar disponíveis lugares através do Gameback. pic.twitter.com/FTtEeUaI7r