Ruben Amorim encara o dérbi sob duas perspetivas: a olhar para cima, por um lado, de forma a pensar ainda na revalidação do título, mas também a olhar para baixo, na possibilidade de garantir já a presença na Liga dos Campeões.

«Acreditamos que podemos vencer todos os jogos. É a única maneira de ter esperança de ser campeão», começou por dizer o técnico leonino.

«Garantindo a Champions podemos planear a próxima época cada vez com mais certezas, e para nós tem grande impacto jogar na Liga dos Campeões. Vamos jogar contra um clube que, se calhar, não tem tanto impacto em termos financeiros na preparação da próxima época. Para nós é essencial. Temos de lutar pela vida, pela continuidade do projeto, para não termos de dar passos atrás como há dois anos. Mas é sempre um dérbi e já joguei muitos», acrescentou.

O treinador dos leões assumiu que os encarnados chegam «bastante confiantes» devido ao percurso na Champions e considerou que ambos têm «obrigação de vencer», já que é algo que «faz parte da cultura dos dois clubes».

O dérbi entre Sporting e Benfica joga-se este domingo, a partir das 20h30, em Alavalade, a contar para a 30.ª jornada do campeonato e com arbitragem de Fábio Veríssimo. Pode acompanhar o jogo ao minuto e seguir todas as incidências da partida no Maisfutebol.