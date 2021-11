Adán levou a melhor sobre Pizzi no desempate por grandes penalidades no «derby mais pequeno do mundo», uma iniciativa de uma marca desportiva que patrocina os dois jogadores que se bateram num animado jogo de subbuteo, o clássico jogo de futebol de mesa. Um jogo que ficou marcado pelas constantes provocações, de parte a parte, a antecipar o grande dérbi da 13.ª jornada da Liga, marcado para 3 de dezembro para o Estádio da Luz.

Adán saiu a jogar e marcou logo no primeiro lance, com um pontapé de longa distância, mas o golo foi prontamente anulado pelo árbitro de serviço, uma vez que o guarda-redes do Sporting, como mandam as regras, não avisou que ia rematar. «Vê-se logo que és do Benfica», disparou Adán pouco satisfeito com a decisão. A verdade é que o espanhol marcou no lance seguinte, desta vez dentro das regras.

Pizzi ficou impressionado com o arranque do adversário, mas ficou desconfiado. «Disseste que nunca tinhas jogado subbuteo, mas não enganas ninguém», antes de concluir a sua jogada com um remate ao poste. Adán voltou a disparar de longe e marcou novo golo sem aviso, novamente anulado. «O Coates está muito forte», justificou o guarda-redes espanhol.

O jogo foi para intervalo e, enquanto Pizzi arrumava novamente os seus bonecos, alguém gritou da plateia: «Mete o Taarabt». Pizzi lembrou que o companheiro marroquino está lesionado, mas avisou que ia lançar Gonçalo Ramos na frente. Depois de mais uma infração de Adán, Pizzi acabou por empatar o dérbi na marcação de uma grande penalidade, deixando o rival a contestar a arbitragem «tendenciosa».

Já na ponta final do desafio, Adán ainda acertou na trave, mas o apito final chegou quando Pizzi preparava o último lance. O jogador do Benfica foi ainda autorizado a concluir a jogada para lá do tempo, o que levou a Adán a lançar mais um comentário sarcástico: «Dez minutos de prolongamento, é sempre a mesma coisa com o Benfica».

O jogo terminou empatado e o vencedor foi decidido, de forma rápida, com um penálti para cada lado. Adán marcou primeiro e Pizzi falhou logo a seguir, permitindo os festejos do adversário sportinguista.

Já na flash-interview final, Adán contou um episódio curioso sobre o início da sua carreira, ainda nos infantis. «Comecei como avançado, mas houve um treinador que achou melhor eu ir para a baliza, estava um pouco gordinho. Foi só um treino e fiquei por lá até hoje», revelou.

Mais a sério, o guarda-redes falou da temporada do Sporting. «Queremos continuar a melhorar e continuar vivos em todas as competições. Apesar de já ter uns aninhos, acho que podemos sempre melhorar», referiu.

Pizzi, por seu lado, começou por falar nos dois próximos jogos da seleção nacional. «Vão ser dois jogos difíceis frente a duas seleções complicadas, mas acho que podemos vencer os dois e garantir desde já a qualificação», começou por referir.

Quanto ao Benfica, Pizzi também falou em melhorar. «Como disse o Adán, já somos velhotes, mas podemos sempre melhorar. Estamos sempre a trabalhar no dia a dia para, depois, nos jogos ajudarmos a equipa com as melhores decisões. Está a ser um campeonato bastante competitivo com os três grandes na frente. Queremos continuar a somar vitórias e a conquistar os títulos a que o Benfica se propõe», destacou ainda o jogador de Jorge Jesus.