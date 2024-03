Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Benfica na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal:

[Análise ao jogo]

«Principalmente na primeira parte estivemos muito por cima do jogo, com uma boa posse de bola, agressividade e a recuperar a bola. Na segunda parte voltámos a entrar bem e nunca perdemos o controlo do jogo. O Benfica tem um golo sem fazer muito nessa altura. Depois, equilibrámos o jogo com muitas transições em que podíamos e devíamos ter definido melhor. Muitas finalizações onde temos de ser melhores e acaba por ser um jogo em que somos justos vencedores, mas estamos a meio da eliminatória. Mas é muito bom ir em vantagem para o segundo jogo.»

[Sporting devia ter fechado a eliminatória em Alvalade devido ao caudal ofensivo que apresentou?]

«Acho que poderíamos ter uma vantagem diferente, mas ganhámos um dérbi e vamos em vantagem para a segunda mão. Sabemos o estádio que é e a equipa que é, mas também sabemos que nós sabemos jogar em todas as situações do jogo e estaremos preparados para esta segunda mão porque costumamos fazer sempre golos e isso vai ajudar também no segundo jogo. Poderíamos estar com maior vantagem, sim. Estivemos mais perto disso, mas agora há que pensar no Farense e não na segunda mão.»

[Parece que está zangado. É verdade?]

«Não. Estou cansado, como os meus jogadores. Não estou nada zangado. Já estou a pensar no Farense e como tenho alguns jogadores que não podem jogar, estou um bocado stressado com isso.»

[Altos e baixos do jogo?]

«Ocorrem durante todo o jogo. O importante é que ao contrário do último dérbi aqui nós nunca perdemos o controlo do jogo. Jogámos às vezes um bocadinho mais com bola e noutras sem bola. Mas esta equipa quer sempre fazer golos. Houve uma fase do jogo em que estava 2-0 e nós não tínhamos grande pressão e fomos nós a partir o jogo para trás e para a frente. Isso tem muitas coisas boas, que é o facto de marcarmos muitos golos, mas tem uma coisa má que é podermos controlar o jogo de outra forma às vezes. Sei que fomos muito competentes durante todo o jogo e vencemos justamente.»

[Sobre o golo anulado ao Benfica, semelhante ao de Hjulmand que também foi anulado em Braga na primeira volta da Liga e sobre o qual o Sporting se queixou]

«Não falo de arbitragem e na semana passada ninguém me perguntou pela falta sobre o Pote. Vou manter a coerência. No último jogo foquei-me no Rio Ave e apontei tudo para a equipa e sou muito massacrado pelos meus jogadores em certas fases. E vamos fazer o mesmo aqui. Se nunca comento, se não falo das faltas do Pote e etc, também não falou falar desta situação. Se não, aí é que os jogadores me matavam. Se quando é contra nós não digo nada… (…) Passou à frente do guarda-redes no remate e parece que é essa a regra.»

[Diferenças deste jogo para o da Luz?]

«Acho que melhorámos na capacidade de ter bola. Na Luz jogámos bem a primeira parte, mas tivemos algumas dificuldades porque queríamos ser sempre rápidos a chegar à baliza e desta vez fomos rápidos, mas quando não conseguíamos, conseguíamos ter a bola no meio-campo ofensivo.

Entrámos melhor na segunda parte, marcámos um golo e ninguém foi expulso, o que faz uma grande diferença para o jogo da Luz. Mas acho que nos mantivemos sempre por cima do jogo, quer em transições, quer em ataque organizado. A grande diferença foi a capacidade de ter bola e o número de jogadores que tivemos na segunda parte.»

[Benfica faz dois golos, um deles anulado, praticamente da mesma forma. Ausência de Gonçalo Inácio também se fez sentir aí, além de nas bolas paradas ofensivas?]

«São golos difíceis. O Di María cruza muito bem e a linha não baixou toda junta. Os dois da frente baixaram e os de trás não, o que permitiu que o jogador estivesse em jogo. E depois é o jogo interior do Benfica, que tem jogadores de qualidade. Basta não acompanharmos uma rutura… Mas já aconteceu com o Inácio também. O Ousmane [Diomande] adaptou-se bem. Tem alguma dificuldade em rodar naquele lado, porque é pé direito, mas teve coisas muito boas. Controlámos bem o Benfica, que tem jogadores de muito talento.»

[Tendo em conta a forma como o Sporting controlou o jogo durante uma hora, está à espera de um Benfica com ponta de lança na 2.ª mão?]

«Não faço ideia. Imaginar um jogo daqui a um mês é muito difícil porque há muitos jogos para todas as equipas e não sabemos as lesões que cada equipa vai ter. Mais perto desse jogo, vamos vendo o que o Benfica tem utilizado e pensaremos nesse jogo.»