Dérbi
Há 3h e 18min
Benfica esgota bilhetes para o dérbi com o Sporting em Alvalade
Ingressos estavam à venda desde segunda-feira de manhã
Ingressos estavam à venda desde segunda-feira de manhã
O Benfica informou que os bilhetes a que teve direito para o dérbi com o Sporting já estão esgotados.
Os ingressos tinham sido colocados à venda na manhã de segunda-feira, inicialmente apenas para sócios detentores de Red Pass e os últimos foram vendidos cerca de 24 horas depois.
Refira-se que os encarnados tiveram direito a pouco mais de 2.500 bilhetes, número correspondente a 5 por cento da lotação máxima do Estádio José Alvalade.
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TAGS: Dérbi Sporting Benfica Liga Bilhetes dérbi
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