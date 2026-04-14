O Benfica informou que os bilhetes a que teve direito para o dérbi com o Sporting já estão esgotados.

Os ingressos tinham sido colocados à venda na manhã de segunda-feira, inicialmente apenas para sócios detentores de Red Pass e os últimos foram vendidos cerca de 24 horas depois.

Refira-se que os encarnados tiveram direito a pouco mais de 2.500 bilhetes, número correspondente a 5 por cento da lotação máxima do Estádio José Alvalade.