Os milhares de quilómetros de distância e a violência do fuso-horário não impediram Francisco Geraldes, atualmente a jogar na Coreia do Sul, de estar atento ao dérbi entre Sporting e Benfica.

O jogador formado nos leões resolveu partilhar nas redes sociais a perspetiva que teve do penálti de Luis Suárez. Sem querer entrar em polémicas sobre o facto de Andreas Schjelderup já estar na grande-área no momento do pontapé do colombiano - «não é nada que os jogadores do Sporting não devessem ter feito», observou - Geraldes mostrou-se intrigado com a passividade dos jogadores da equipa de Rui Borges. «Nenhum jogador do Sporting está preparado para a segunda bola. Estão sete jogadores do Benfica para apenas um do Sporting, que nem sequer está numa posição muito favorável», constatou.

Francisco Geraldes diz que o comportamento dos jogadores leoninos se repetiu minutos depois na outra baliza, quando Schjelderup bateu Rui Silva: «A reação dos jogadores do Benfica e do Sporting também vai no mesmo sentido. Se o Rui Silva defendesse o penálti, havia três jogadores do Benfica com possibilidade de marcar na recarga.»

O jogador do Seoul E-Land, da segunda divisão da Coreia do Sul, considerou ainda, no texto que acompanhou a observação dos dois momentos do dérbi, que a abordagem bastante diferente dos jogadores de Sporting e Benfica sugerem algo: «Não sei se mostra uma maior vontade e determinação em vencer, mas mostra alguma coisa.»