A polivalência foi uma das características pelas quais se destacou Ruben Amorim ao longo da carreira de jogador.

No Benfica, por exemplo, foram muitas as vezes nas quais foi adaptado à posição de lateral-direito, onde era altura ao habitual titular Maxi Pereira.

E se ainda jogasse e fosse opção para o dérbi desta terça-feira? Como se sentiria mais cómodo em campo? No lugar de Porro numa defesa a três ou a fazer de Gilberto numa linha de quatro?

«De Porro era impossível fazer, porque ele é muito mais ofensivo do que eu e tem muito mais talento do que eu. O Gilberto é mais defesa do que o Porro e também joga numa linha de quatro», afirmou em resposta a uma questão lançada pelo Maisfutebol.

Amorim terminou com uma confissão caricata. «Sinceramente não quereria fazer nenhuma posição a defesa-direito. Houve dias em que preferia não ter jogado do que jogar a defesa-direito [risos]. Não é bonito de se dizer, muito mais quando somos treinadores, mas a verdade é que não gostava muito de jogar naquela posição. Por isso não faria nem de Porro nem de Gilberto», rematou.