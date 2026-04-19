O dérbi entre Sporting-Benfica vai arrancar às 18h15 devido ao atraso do autocarro dos encarnados na chegada ao Estádio de Alvalade, devido a um acidente que bloqueou a travessia da Ponte 25 de Abril.

O autocarro do Benfica teve de fazer a viagem até ao recinto dos leões pela Ponte Vasco da Gama e acabou por chegar exatamente às 17h01, meia-hora depois do que estava previsto.

A viagem do Seixal a Alvalade, refira-se, demorou mais de uma hora: o autocarro saiu do Centro de Estágios às 16h56 e chegou a Alvalade já depois das 17 horas.

Assim, a Liga comunicou que o arranque do jogo, que tinha apito inicial marcado para as 18h00, foi adiado para as 18h15.

