Derbi
Há 41 min
Início do Sporting-Benfica adiado para as 18h15
Acidente na Ponte 25 de Abril atrasou a chegada da comitiva encarnada
O dérbi entre Sporting-Benfica vai arrancar às 18h15 devido ao atraso do autocarro dos encarnados na chegada ao Estádio de Alvalade, devido a um acidente que bloqueou a travessia da Ponte 25 de Abril.
O autocarro do Benfica teve de fazer a viagem até ao recinto dos leões pela Ponte Vasco da Gama e acabou por chegar exatamente às 17h01, meia-hora depois do que estava previsto.
A viagem do Seixal a Alvalade, refira-se, demorou mais de uma hora: o autocarro saiu do Centro de Estágios às 16h56 e chegou a Alvalade já depois das 17 horas.
SIGA AQUI O SPORTING-BENFICA AO MINUTO
Assim, a Liga comunicou que o arranque do jogo, que tinha apito inicial marcado para as 18h00, foi adiado para as 18h15.
(artigo atualizado)
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS