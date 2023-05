O Sporting recebe o Benfica num dérbi de Lisboa agendado para as 20h30 deste domingo, referente à 33.ª jornada da Liga 2022/23.

Em caso de vitória, a formação encarnada festeja deste já a conquista do título nacional.

SIGA O SPORTING-BENFICA AO MINUTO

Os leões pretendem evitar esse cenário e ganharam novo alento com o empate do Sp. Braga no Estádio do Bessa, frente ao Boavista (1-1), alimentando ainda a ténue esperança de alcançar o 3.ª lugar, que está nesta altura a uma distância de cinco pontos.

Adán, castigado, é a grande baixa no Sporting, enquanto St. Juste e Jovane ficam de fora por lesão. Draxler, lesionado, é a única contrariedade para Roger Schmidt.

CONFIRA OS ONZES PROVÁVEIS DO SPORTING-BENFICA.