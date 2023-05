A Polícia de Segurança Pública (PSP) referiu que o Benfica não tem prevista a realização de festejos oficiais neste fim de semana caso se sagre campeão nacional, o que pode acontecer no domingo ou até mesmo no sábado, dia do Famalicão-FC Porto.

«Do que sabemos até ao momento, não há festejos oficiais. Não haverá festejos oficiais! E quando dizemos oficiais, dizemos que o clube Sport Lisboa e Benfica não tem programado para este fim de semana o festejo oficial. Se acontecer, a Polícia de Segurança Pública dará as melhores sugestões para que aconteça um festejo seguro, mas oficialmente não está previsto», explicou o intendente Francisco Alves, do Comando Metropolitano de Lisboa, na conferência de imprensa na qual foi explicada a operação polícia montada para o dérbi entre Sporting e Benfica no domingo no Estádio José Alvalade.

Ainda assim, garantiu o agente, a polícia tem preparada uma operação para monitorizar festejos espontâneos em vários pontos da cidade de Lisboa, nomeadamente no Marquês de Pombal, habitual epicentro das celebrações na capital. «Os adeptos do clube vencedor poderão querer celebrar e ir para a rua. Para essa movimentação de adeptos espontânea e, repito, não oficial, obviamente que a Polícia de Segurança Pública terá um dispositivo em toda a cidade de Lisboa preparado para essa espontaneidade», esclareceu.

O intendente Francisco Alves abordou ainda as notícias que têm dado conta da aquisição, por parte de adeptos do Benfica, de bilhetes para zonas habitualmente ocupadas por público afeto ao Sporting, dizendo que essa situação acontece habitualmente em jogos deste tipo e que o importante é que não haja situações de desordem. «Se as pessoas forem para os seus locais para onde compraram o bilhete, a Polícia de Segurança Pública não tem de intervir. Nem precisa. O promotor não tem de intervir com os ARD's e, havendo uma situação de desordem, a Polícia de Segurança Pública teria de intervir. Mas creio que não há essa necessidade. As pessoas podem assistir [ao jogo] nos locais para onde compraram bilhete.»