O dérbi da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal entre Sporting e Benfica está marcado para dia 29 de fevereiro (20h45). No mesmo dia, às 15h00 locais, vai também prosseguir o Santa Clara-FC Porto, jogo dos quartos de final que ficou adiado devido ao mau tempo nos Açores.

Confirmada a data do dérbi, fica, assim, anulada a possibilidade do Sporting defrontar o Famalicão, jogo da 20.ª jornada da Liga que tinha ficado adiado por falta de policiamento, neste intervalo.

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou também a data em que será retomado o Santa Clara-FC Porto, interrompido, nos Açores, devido ao mau tempo. O embate entre os açorianos e portistas fica, assim, marcado para a mesma data do dérbi das meias-finais, mas para as 15h00 locais, mais uma hora no continente.

Confira os horários e as transmissões televisivas:

6.ª eliminatória | quartos de final | 29 de fevereiro

*15h00 (hora local): Santa Clara - FC Porto (SPORT TV)

7.ª eliminatória | 1.ª mão da meia-final | 29 de fevereiro

20h45: Sporting CP - SL Benfica (RTP)