Josh Vickers, guarda-redes do Derby County, anunciou no domingo a morte da sua mulher, Laura, de 27 anos, após uma longa batalha contra o cancro. Estavam casados há menos de quatro meses.

«Escrevi e reescrevi isto tantas vezes e ainda não consegui encontrar as palavras certas para o dizer e não sei se alguma vez o conseguirei. Na terça-feira à noite, a minha mulher perdeu a sua longa batalha contra o cancro», escreveu Vickers nas redes sociais.

«Ela é a pessoa mais forte, mais corajosa e mais carinhosa que alguma vez conheci. Apesar de tudo o que estava a passar, ela continuava a sorrir, não deixando que nada a impedisse de se divertir e de criar uma vida inteira de memórias», acrescentou o guarda-redes formado no Arsenal.

«Chorámos, rimos e dançámos nos momentos difíceis. Vou guardar com carinho todos os momentos que passámos juntos, desde a primeira vez que nos conhecemos até ao momento em que faleceste em paz», continuou.

Josh Vickers tem 27 anos e uma carreira feita em clubes modestos, depois de sair dos escalões de formação do Arsenal, com passagens pelo Swansea, Lincoln City e Rotherham. Chegou ao Derby County, do terceiro escalão, esta temporada.

O Derby County e os clubes que representou antes também publicaram mensagens de condolências.